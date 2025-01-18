السبت 18 يناير 2025
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رياضة

ارسنال يتعثر في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام أستون فيلا 2-2

ارسنال ضد أستون فيلا
ارسنال ضد أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق آرسنال مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أرسنال التهديف عن طريق جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 35 وضاعف هافرتز النتيجة للجانرز في الدقيقة 55، فيما سجل أولي واتكينزهدفين متتاليين لـ أستون فيلا في الدقائق 60 و68.

ترتيب ارسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا

حارس المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - جابرييل - لويس سكيلي

في خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ميكيل ميرينو

في خط الهجوم: ليونادرو تروسارد - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

ريال مدريد يهدد صفقة آرسنال المنتظرة من الليجا

فيما كشفت تقارير صحفية أن آرسنال يسعى بكل قوة للظفر بخدمات نجم خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

ويمتلك زوبيميندي شرطًا جزائيًّا قيمته 60 مليون يورو، وهو مبلغ مستعد آرسنال لدفعه من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم المفاوضات الجارية مع وكلاء اللاعب، تؤكد صحيفة "Noticias  de Gipuzkoa" الإسبانية والمُقربة من نادي ريال سوسيداد، أن زوبيميندي لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله قبل الصيف.

ليفربول كان واثقًا من إتمام الصفقة الصيف الماضي، إلا أن زوبيميندي قرر البقاء مع ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن زوبيميندي قد لا يستمر في ريال سوسيداد الموسم المقبل، حيث إن هناك عدة أندية مستعدة لتفعيل الشرط الجزائي.

ويظل مانشستر سيتي في السباق للحصول على خدماته، ولكن التهديد الأكبر لآمال آرسنال يأتي من ريال مدريد حال إذا قرر ريال مدريد تعيين تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن كمدرب جديد للملكي في الصيف، فقد يكون من الصعب على زوبيميندي مقاومة فرصة العمل تحت قيادة لاعبه المفضل.

ريال مدريد يضع زوبيميندي علي رأس اهتماماته

وفقًا للتقارير الأخيرة، فقد حدد ريال مدريد زوبيميندي، إلى جانب رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي، كأبرز أهدافه لتعزيز خط الوسط الصيف المقبل.

ويرى النادي الملكي أن الفريق افتقد السيطرة هذا الموسم بعد اعتزال دور توني كروس.

وإذا نوى نادي ريال مدريد التحرك، فمن المتوقع أن يبدأ المفاوضات في وقت مبكر من هذا العام، تماشيًا مع نمط صفقاته السابقة.

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