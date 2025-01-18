السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يخسر من أورلاندو ويصعد بالمركز الثاني لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور)

الأهلي وأورلاندو
الأهلي وأورلاندو بيراتس ، فيتو

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي وأورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

 

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو 

وافتتح أورلاندو بيراتس التسجيل عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 69، فيما عاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم في الدقيقة 83 بهدف سجله جيلبرتو.

وأحرز عمرو السولية هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اورلاندو الأهلي وأورلاندو دوري أبطال أفريقيا الاهلي ضد اورلاندو النادي الأهلي

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع أورلاندو 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا (صور)

أورلاندو بيراتس يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور)

نونيز يسجل هدفين لـ ليفربول في شباك برينتفورد (صور)

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بعد مرور 75 دقيقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يفشل في هز شباك برينتفورد بعد 60 دقيقة (صور)
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور)

الأهلي يخسر من أورلاندو ويصعد بالمركز الثاني لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور)

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

أورلاندو بيراتس يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور)

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

شباب بلوزداد يودع دوري أبطال أفريقيا بسداسية في شباك إستاد أبيدجان

منوعات

المزيد

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 18-01-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية