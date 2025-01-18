بيان رسمي من الاسماعيلي يدين فيفا بسبب وقف قيد الدراويش

اصدر مجلس إدارة نادي الاسماعيلي بيانا رسميا، يدين من خلاله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب أزمة وقف قيد الدراويش.

وكان الاسماعيلي أعلن حل أزمة وقف القيد مطلع شهر يناير الجاري قبل أن يعل فيفا وقف القيد مجددا يوم 8 يناير الجاري.

وجاء بيان النادي الاسماعيلي كالتالي:"

إنبي يطيح بالإسماعيلي من دور الـ16 في كأس مصر

فيما فاز فريق إنبي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد من المباراة التي تقام على إستاد بتروسبورت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف إنبي بنيران صديقة من لاعب الإسماعيلي محمد عمار في الدقيقة 6.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنبي، المتأهل من مواجهات بيراميدز أو المنصورة مع المقاولون بالدور ربع النهائي “دور الثمانية ”.

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