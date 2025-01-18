الوضع صعب في الأهلي، 8 تصريحات نارية لـ كولر بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أطلق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصريحات نارية بعد خسارة الأحمر من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أبرز تصريحات كولر كالتالي:"

الوضع الحالي صعب في الأهلي ولم نتعاقد مع أي لاعب حتي الآن. لدينا إصابات كثيره للغاية أثرت على قوة وآداء الفريق الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة وسجل هدفًا صحيحًا تم إلغاؤه الخسارة اليوم أمر محزن جدًا بالنسبة لنا. لماذا لا يستخدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تقنية «الفار» في دور المجموعات؟ نلتمس العذر للحكام لأنهم لن يروا جميع الحالات التحكيمية بشكل واضح ومن المهم أن يكون هناك مساعدة لهم، ويجب أن يعيد «كاف» النظر في عدم وجود «فار» في دور المجموعات. الفريق يعاني من غيابات عديدة ولكن هذا الأمر ليس عذرًا وأطالبهم بالتركيز. أندية جنوب أفريقيا لا تمثل عقدة لـ الأهلي.

وفاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي وأورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو

وافتتح أورلاندو بيراتس التسجيل عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 69، فيما عاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم في الدقيقة 83 بهدف سجله جيلبرتو.

وأحرز عمرو السولية هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

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