الأهلي يتلقى أول هزيمة على ملعبه منذ 3 أعوام في دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الأهلي، أول هزيمة على ملعبه بعد غياب طويل قارب 3 أعوام، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 1-2، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلي، وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر برصيد 14 نقطة.

آخر هزيمة للنادي الأهلي في ملعبه بدوري أبطال أفريقيا

ولم يخسر الأهلي على أرضه بدوري أبطال أفريقيا، منذ الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 26 فبراير 2022 بهدف دون رد بالجولة الثالثة لمرحة المجموعات.

وأنهى صن داونز وقتها، سلسلة اللا هزيمة بالنسبة للأهلي في عقر داره، منذ مباراة أسيك الإيفواري بنتيجة 1-2 في يونيو 2016.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.