السبت 18 يناير 2025
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رياضة

تقارير إسبانية: خيتافي يقترب من حسم صفقة إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي خيتافي من حسم التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية..

وقال موقع "todofichajes" الإسباني إن خيتافي أصبح قريبا من حسم صفقة إبراهيم عادل، وأن الصفقة قد تتم في الأسبوع المقبل على سبيل الإعارة مع إضافة بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

 كان إبراهيم عادل قريبا من الانضمام إلى نادي خيتافي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت في اليوم الأخير من الانتقالات.

بيراميدز ضد ديجوليبا

واستقر  الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي  -  إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا والقناة الناقلة 

ويستضيف فريق  بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت بإستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتنقل قناة بي ان سبورت المباراة باعتباره الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا beIN Sports8.

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الإنتقالات الشتوية الإنتقالات ابراهيم عادل

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