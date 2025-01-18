يوفنتوس يفوز على ميلان 0/2 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس ضد ميلان بنتيجة 0/2 لليوفي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي - الكالتشيو.

سجل مبانجولا وتيموتي وياه هدفي يوفنتوس في شباك ميلان في الدقيقتين 59 و64.

وفضل تياجو موتا مدرب فريق يوفنتوس، عدم الدفع بالعائد من الإصابة، دوسان فلاهوفيتش، وقرر جلوسه على دكة البدلاء، وشارك نيكو جونزاليس بدلا منه.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

وبدأ يوفنتوس بتشكيل كالتالي:

دي جريجوريو - كامبياسو - جاتي - كالولو - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

في المقابل، بدأ سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، باللاعب يونس موسى كجناح أيمن، بدلا من الغائب للإصابة، كريستيان بوليسيتش.

وضم تشكيل ميلان كالآتي:

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - جابيا - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - فوفانا - يونس موسى - ريندرز - لياو - أبراهام.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز، يمتلك يوفنتوس 37 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد ميلان عند 31 نقطة في المركز الثامن.

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