السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دماؤنا تشهد على زيف العالم

زياد النخالة الأمين
زياد النخالة الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي"، فيتو

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، اليوم السبت: "إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات ليكون دمنا شاهدا على زيف العالم".

 

خطاب زياد النخالة عن وقف إطلاق النار 

وأضاف زياد النخالة: "واجه شعبنا بشجاعة نادرة الظلم والإجرام وخرج مرفوع الرأس عزيزا بمقاومته وأبناء مقاومتنا لم يستسلموا بل قاتلوا بشجاعة وبسالة قل نظيرهما".

وتابع: "لقد كان الباطل كله في مواجهة الحق كله ونؤسس بتضحيتنا وصمودنا لمستقبل أكثر إشراقا وأملا بالحرية لأجيال قادمة".

 

زياد النخالة: سنكون في يوم قادم أكثر قوة وتمسكا بحقنا في الحياة

واستطرد: "سنكون في يوم قادم أكثر قوة وتمسكا بحقنا في الحياة وبوطننا المبارك وفرضنا على العدو ما حددناه من اليوم الأول من العدوان رغم الخسائر".

وأكد النخالة: "أبناؤكم المقاومون لم يلقوا السلاح بل صمدوا من غزة إلى جنين ولن نستسلم أمام عمليات القتل والتدمير من قبل العدو".

وقال النخالة: "سنكمل في المرحلة الثانية تحرير أسرانا وسيخرج العدو من قطاع غزة وأمامنا معركة كبرى وتحديات تكاد تكون أكثر أهمية وتحديا من قتال العدو وهي جبهتنا الداخلية".

واختتم النخالة حديثه: "نحن بأمس الحاجة إلى تضامن إخواننا العرب والمسلمين دولا وشعوبا للوقوف إلى جانب شعبنا ولا يمكن أن ننسى إخواننا الذين قاتلوا بجانبنا منذ اليوم الأول للمعركة وعلى رأسهم حزب الله".

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حركة الجهاد الإسلامي وقف اطلاق النار زياد النخالة حزب الله

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