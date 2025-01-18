وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو

مباراة الأهلي وأورلاندو

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام أورلاندو، في مباراة اليوم لاحتلال صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا متسلحا بعامل الأرض والجماهير، بينما يستهدف الفريق الضيف هو الآخر تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض للحفاظ على تواجدهم على رأس المجموعة.

ترتيب الأهلي وأورلاندو

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر أورلاندو الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلى بالكامل فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالي:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 11 نقطة.

2- الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

قائمة الأهلي أمام أورلاندو

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

ويغيب عن الأهلي أمام أورلاندو كل من: أشرف داري، رضا سليم، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول، حمزة علاء.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتبث مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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