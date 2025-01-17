فوز وحيد للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت على إستاد القاهرة الدولي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم خلال السطور القدم تاريخ مواجهات الأهلي مع فريق أورلاندو بايرتس قبل المواجهة المقرر أن تجمع بينهم مساء الغد.

تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو

والتقى النادي الاهلي أمام أورلاندو بايرتس في 7 مواجهات اثنان في البطولة الكونفدرالية 2015 وفاز بهما الفريق الجنوب أفريقي، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا التقى الأهلي وأورلاندو 5 مرات حقق الأهلي الفوز في مباراة وأورلاندو في مباراة وتعادلا في 3 مواجهات.

34 مباراة جمعت الأهلي بأندية جنوب إفريقيا

والتقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا في 34 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، حيث نجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وسيطر التعادل على 11 مباراة، فيما خسر الأهلي 10 مباريات.

وواجه الأهلي خلال الـ34 مباراة سبع فرق من جنوب افريقيا وهي: صن داونز «16 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «7 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

وخلال مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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