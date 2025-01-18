السبت 18 يناير 2025
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سياسة

اليوم، البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، فيتو

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس عيد الغطاس المجيد لعام 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كعادته السنوية بترأس هذا القداس من مقر كرسيه.

ومن المقرر أن يحضر عدد من الأساقفة، على رأسهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هيرمينا أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، إلى جانب القمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وعدد من كهنة الكنيسة وأبناء الشعب القبطي.

 

يُقام قداس عيد الغطاس في موعده السنوي مساء يوم 18 يناير، ومن المقرر أن تبدأ صلوات اللقان الساعة 6:30 مساءً، يليها القداس الإلهي الذي يستمر حتى منتصف الليل.


عيد الغطاس، المعروف أيضًا بعيد الظهور الإلهي، هو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويُحيي الأقباط فيه ذكرى معمودية المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وهو عيد يحمل معانٍ روحية عميقة حول التجديد والنقاء.

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