فريق بحث لكشف واقعة سرقة موظف بنك في الجيزة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حول واقعة سرقة موظف بنك بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، على يد مهندس ونجارين، تنفيذًا لتكليف النيابة المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعي موظف بأحد البنوك وتعرف على شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وصارت بينهما صداقة، ويوم الواقعة، توجه إلى شقته بدائرة القسم، وعند وصوله تفاجأ بوجود صديقة وبرفقته شخصان آخران وقاموا بسرقة هاتفه و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة “31 سنة، مهندس معماري، و19 سنة" نجار، و19 سنة" نجار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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