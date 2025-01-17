أخبار الفن اليوم، وفاة الفنان فكري صادق، أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بعنوان "بني آدم "، تطوارات الحالة الصحية لزوج كارينا كابور بعد طعنه في منزله

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير، فكري صادق، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة الأيام الماضية.

في هذا السياق، أعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب:"الفنان الكبير، فكري صادق، في ذمة الله، مع السلامة، والصلاة بعد العصر، مسجد السيدة نفيسة.

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء المقبل، النجمة أنغام، في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" في حوار عن الموسيقى والحياة.

تتحدث النجمة خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل ستوديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

قالت الفنانة بسنت شوق: “أنا مش بخاف من الموت خالص وبشوفه حاجة حلوة جدا، وراحة مش بس علشان الدنيا صعبة ولكن إحنا بعد الموت بنرجع تاني للمكان اللي المفروض نكون فيه”.

وأضافت بسنت شوقي خلال لقائها في بودكاست “دوبامين”: “بحس إن الموت فيه السلام النفسي الأبدي وراحة ليا أنا ولكن للقريبين مني بيكون صعب ولكن عندي قناعة أنهم رايحيين في مكان أفضل”.

تصدر اسم النجم الهندي سيف علي خان زوج النجمة كارينا كابور مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب اقتحام منزله من قبل شخص مجهول، وتعرضه للطعن 6 مرات ونقله إلي المستشفي، وإجرائه مجموعة عمليات جراحية ومنها بالعمود الفقري

في هذا السياق كشف الطاقم الطبي المعالج للنجم سيف علي خان عن تطورات حالته الصحية في الوقت الحالي، وأكدوا خلال مؤتمر صحفي:" أنه في وضع صحي جيد في الوقت الحالي بعد إجرائه لمجموعة عمليات جراحية، وتم نقله من وحدة العناية المركزة إلي غرفة عادية بالمستشفي المتواجد فيها لكنه يتحرك بحدود"

و أكد الفريق الطبي:" أنه ليست هناك أي مخاوف من إصابة سيف علي خان بالشلل، مؤكدين أنه سيخرج من المستشفي خلال الأيام القليلة

كشفت زوجة الفنان إحسان الترك، حقيقة تجاهل أحمد العوضي لزوجها في إتاحة الفرصة له للمشاركة معه في مسلسل فهد البطل والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقالت زوجة إحسان الترك في تصريح خاص لـ "فيتو": إن أحمد العوضي لم يتجاهل زوجها مطلقا، بل أن شركة إنتاج مسلسل “فهد البطل” تواصلت معه وأسندت دورا له في العمل، ولكن ظروفه الصحية كانت لا تسمح بعد تعرضه لنزلة شعبية.

وأضافت بأن إحسان الترك يعتبر الفنان محمد رمضان وتامر حسني وأحمد العوضي بمثابة أولاده، مؤكدة أن هناك عدد من نجوم الوسط الفني دائمي الاطمئنان عليه باستمرار، وأبرزهم أشرف زكي ومنير مكرم.

يستعد الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحية جديدة بعنوان “بني آدم”، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي بمنطقة البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياضي الحالي.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب حلمي، الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإيمان السيد ومحمد جمعة وعماد رشاد وأحمد الرافعي وآخرون.

كشفت الفنانة ريهام حجاج آخر رسالة بينها وبين الفنان الراحل فكري صادق، أرسلها لها قبل أقل من شهر.

ونشرت ريهام حجاج عبر خاصية الأستوري في حسابها على موقع انستجرام، صورة من آخر محادثة بينهما.

وكتب فكري صادق لريهام حجاج: "ربنا بحق أذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف وفرح قلبها بهما وأجعل الخير والنجاح في أسرتها ووفقها في هذا العام 25".

وكتبت ريهام حجاج: "آخر دعوة باعتهالي من أقل من شهر، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب، لا إله إلا الله".

أكدت الفنانة بسنت شوقي، أنها طوال عمرها فتاة مسترجلة وتحب ممارسة السباحة منذ صغرها، ولكن كانت هناك قيود مفروضة عليها منذ الصغر في طريقة الكلام وارتداء الملابس كون أنها أنثى.

وأضافت خلال لقائها في برنامج دوبامين مع حسام المراغي:" أنها تحب أنوثتها، موضحة بأن السيدات تشعر بالضغط الفكري في العلاقات أكثر من الرجال.

تستعد الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية ان تدشن النسخة الخامسة من مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) وذلك مساء غد السبت فى تمام السادسة مساء.

ويُبث الحفل الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

كشف موقع TMZ، أن جاستن بالدوني، وجه ٧ تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوي القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:ـ

• الابتزاز المدني

• التشهير

• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني

• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل

• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية

• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة

• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة

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