الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بعنوان "بني آدم "

احمد حلمي
احمد حلمي

 يستعد  الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحية جديدة بعنوان “بني آدم”، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي بمنطقة البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياضي الحالي.

 

مسرحية أحمد حلمي الجديدة 

 ويشارك في بطولة المسرحية بجانب حلمي، الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإيمان السيد ومحمد جمعة وعماد رشاد وأحمد الرافعي وآخرون.

ومن المفترض أن يبدأ عرض المسرحية يوم 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

ويعود الفنان أحمد حلمي للسينما من خلال فيلم جديد يستعد لتصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

 

 في هذا السياق، قال أحمد حلمي خلال لقاء مع ET بالعربي: "بجهز لفيلم المفروض أنه هيكون في العيد الكبير إن شاء الله وعندي مسرحية في موسم الرياض إن شاء الله تنال الإعجاب دي تالت مسرحية، بعملها في الموسم وفيلم هيكون بالتعاون مع هيئة الترفيه".

 

أحمد حلمي ومنى زكي

 هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

ونشر حلمي صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلا: مبروك التكريم يا ملكة حياتي.

 

تكريم منى زكي

وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي منى زكي بجائزة اليسر الذهبي خلال حفل افتتاح المهرجان.

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