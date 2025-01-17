بعد طعنه في منزله، تطورات الحالة الصحية للنجم سيف علي خان زوج كارينا كابور

تصدر اسم النجم الهندي سيف علي خان زوج النجمة كارينا كابور مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب اقتحام منزله من قبل شخص مجهول، وتعرضه للطعن 6 مرات ونقله إلي المستشفي، وإجرائه مجموعة عمليات جراحية ومنها بالعمود الفقري

الحالة الصحية لسيف علي خان بعد طعنه

في هذا السياق كشف الطاقم الطبي المعالج للنجم سيف علي خان عن تطورات حالته الصحية في الوقت الحالي، وأكدوا خلال مؤتمر صحفي:" أنه في وضع صحي جيد في الوقت الحالي بعد إجرائه لمجموعة عمليات جراحية، وتم نقله من وحدة العناية المركزة إلي غرفة عادية بالمستشفي المتواجد فيها لكنه يتحرك بحدود"

و أكد الفريق الطبي:" أنه ليست هناك أي مخاوف من إصابة سيف علي خان بالشلل، مؤكدين أنه سيخرج من المستشفي خلال الأيام القليلة

وفي السياق ذاته، أكدت الشرطة الهندية إنها قد عثرت علي جزء من السكين الذي طعن به النجم سيف علي خان، والذي تم إخراجه من ظهره,

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