الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم

بليك ليفلي وجاستن،
بليك ليفلي وجاستن، فيتو

كشف موقع TMZ، أن جاستن بالدوني، وجه ٧ تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوي القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:ـ

• الابتزاز المدني
• التشهير
• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني
• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل
• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية
• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة
• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة

تفاصيل دعوى بليك ليفلي 

ورفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية، ضد جاستن بالدوني، وآخرين تطالب فيها رسميًا بالتعويض المالي  بسبب الألم النفسى، والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، بالدوني وشركته، بالانخراط  في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

 وتتضمن الدعوى نصوصًا من وكيل الدعاية الخاص ببالدوني، إلى وكيل الدعاية في الاستوديو، والتي تقول إن بالدوني "يريد أن يشعر بأنه يمكن دفن [السيدة ليفلي]، و"لا يمكننا أن نكتب أننا سندمرها".

تزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

محامي جاستن بالدوني يرد بمقاضاة بليك ليفلي

أعلن بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد بليك لايفلي، ستصدم الجميع

ذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن محامي جاستن بالدوني يستعد لرفع دعوى قضائية مضادة، ضد بليك ليفي، إلى جانب شريكه التجاري، والرئيس التنفيذي لشركة Wayfarer Studios، جيمي هيث، ووكلاء الدعاية المذكورين في شكوى ليفلي. 

وأوضحت الصحيفة، أن المحامي برايان فريدمان، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

 

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي  بيانًا، بعد الإعلان رسميًّا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

 

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أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهمة التحرش

 تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل  جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميًّا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

 

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي، لجاستن، موضحًا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد  اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

 

نقابة ممثلي الشاشة تدعم بليك ليفلي ضد زميلها جاستن بالدوني

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش

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