بسنت شوقي: لدي 3 صفات مشتركة مع القطط وهذا كان شرطي للزواج من محمد فراج (فيديو)

أكدت الفنانة بسنت شوقي، أنها طوال عمرها فتاة مسترجلة وتحب ممارسة السباحة منذ صغرها، ولكن كانت هناك قيود مفروضة عليها منذ الصغر في طريقة الكلام وارتداء الملابس كون أنها أنثى.

وأضافت خلال لقائها في برنامج دوبامين مع حسام المراغي:" أنها تحب أنوثتها، موضحة بأن السيدات تشعر بالضغط الفكري في العلاقات أكثر من الرجال.

وأكدت بسنت أنها تعتز بخاتم زواجها وتحبه بشكل كبير، مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها محمد فراج في أول الزواج أن تعيش قطة في منزلهم لتونسها بسبب انشغاله طوال الوقت، مضيفة:" محمد كان بيخاف من القطط زمان ولكنه تعود".

وقالت بسنت شوقي: أن هناك 3 صفات مشتركة بينها وبين القطط، موضحة:" بحب النوم وبحب أعيش بمزاجي والإحساس بالحب والحنية".

وأشارت بسنت شوقي:" أنها تجسد دور راقصة في عمل فني بعد انتهاء شهر رمضان 2025، مؤكدة أنها كانت تتدرب على أنواع رقص مختلفة على مدار حياتها ومنها الرقص الشرقي.

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