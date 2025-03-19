معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

معركة النمارق، يواصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونتناول في السطور التالية، معركة النمارق بين المسلمين والفرس، وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر في المعركة.

معركة النمارق



حدثت معركة النمارق في 8 شعبان 13 هـ أثناء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين المسلمين والفرس، بعد وصول أبي عبيد بن مسعود الثقفي وتولِّيه قيادة الجيوش الإسلامية في العراق، لأن أبا بكر أرسل خالدًا إلى الشام لنجدة قائد الفتح هناك.

معركة النمارق

أراد الفرس إرهاب أبي عبيد، فكاتبوا الدهاقين وأغروهم بالثورة على المسلمين، ولذا التقى بهم أبو عبيد والمثنى بن حارثة في النمارق، وهزم المسلمون الفرس.

أحداث معركة النمارق



كان أبو عبيد بن مسعود الثقفي خبيرًا بالنفسية المجوسية، وتفكير الفرس، فقرر الانسحاب بـالجيش الإسلامي، الذي كان مكونا من 9 آلاف فقط، إلى حدود العراق؛ للحفاظ على أرواح الجنود، ونجح في ذلك بسرعة فائقة، وطلب إمدادات عاجلة من أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه، الذي أخذ في ندب الناس للقتال ضد الفرس، ولكنه لم يجد استجابة قوية، بحيث لم يستجب إلا ألف رجل فقط، فجعل أميرهم «أبا عبيد الثقفي» وكان هو أول من انتدب للجهاد ضد الفرس.



فطنة أبي عبيد الثقفي



في تلك الفترة كان القائد الفارسي «جابان» يمني نفسه أن يكون هو حاكم العراق؛ لأنه أول من ثار على المسلمين عملًا بوعد رستم، ولكنه فشل بسبب الانسحاب التكتيكي للقائد «المثنى بن حارثة»، فقرر أن يغامر لتحقيق طموحه، فقام بإعداد جيش كبير لمطاردة المسلمين في قلب الصحراء، لتدمير قوتهم الصغيرة.

معارك وغزوات إسلامية

وصل الخبر للقائد الجديد «أبي عبيد الثقفي»، فقرر القائد الفطن التعامل مع الجيش الفارسي الضخم بنظام الصاعقة المحرقة والرحى الطاحنة، فانقض المسلمون وهم عشرة آلاف على الفرس، وهم مائة ألف، في 8 شعبان سنة 13 هـ، وأصيب الفرس بالفزع والرعب من هول الصدمة السريعة، حتى إن قائدهم المغرور «جابان» قد فر لا يلوي على شيء ووقعت عليهم الهزيمة الساحقة التي أعادت للمسلمين هيبتهم، وأفاقت الفرس من سكرتهم.

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