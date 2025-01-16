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العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 أعلن مدير الآثار والتراث بوزارة السياحة العراقية تشكيل لجنة لاستعادة الأرشيف الوطني من الولايات المتحدة، بعد تأخر ترميمه هناك طيلة 20 عاما.

 

مساع لاستعادة الأرشيف الوطني العراقي من الولايات المتحدة

وكشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية اليوم الخميس، عن مساع لاستعادة الأرشيف الوطني العراقي من الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم إخراجه من البلاد بموافقة رسمية آنذاك في عام 2003.

ويتضمن ما تم إرساله لأغراض الصيانة "الأرشيف اليهودي العراقي" إلا انه لم تجر إعادته منذ أكثر من 20 عاما وحتى الآن.

 

إرث لابد من إعادته إلى موطنه الأصلي العراق

‎ وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال مدير الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق إنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأرشيف الوطني العراقي" مشيرا إلى "وجود اجتماعات بمعية وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك البدراني مع السفارة الأمريكية لأكثر من مرة، ومفاوضات عقدت مع المسؤولين بهذا الشأن".

‎وأكد مدير الهيئة أن "الأرشيف خرج من العراق بموافقة رسمية ولمدة سنتين، لإجراء أعمال الصيانة عليه وإعادته إلى بغداد، إلا أن الجانب الأمريكي قدم مبرراته لعدم إعادته لغاية الآن".

‎وتابع أن "جميع الأوليات والتفاصيل المتعلقة بالأرشيف الوطني تخص الحضارة العراقية بشكل عام"، مبينا أن "هذا الأرشيف هو إرث لابد من إعادته إلى موطنه الأصلي العراق".

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