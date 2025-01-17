الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري الأبطال (فيديو)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الختامي الآن على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت على إستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والطاقم الإداري للناديين وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن الأهلي كل من؛ الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وكرم عطا، الإداريين بالفريق.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة بعض التعليمات المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على موعد وصول الفريقين إلى الملعب والزي الخاص بكل فريق، حيث يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، ويلعب أورلاندو بالطاقم الأسود الكامل ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.



تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أفشة - اكرم توفيق.

الهجوم:إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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