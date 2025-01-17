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رياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة أورلاندو

كولر
كولر

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم قبل انطلاق المران الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو المرتقبة غدا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت، واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق للمباراة  المرتقبة.

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم:إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

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