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رياضة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

أكرم توفيق
أكرم توفيق

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مخططا لبيع أكرم توفيق لاعب الفريق إلى الشمال القطري فى انتقالات الشتاء الحالية بدلًا من رحيله نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي مجانا، مؤكدا أن هناك مقترحا برحيل اللاعب على نفس طريقة بيرسي تاو الذى رحل عن الأهلي إلى قطر القطري قبل نهاية عقده مقابل 160 ألف دولار.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم قبل انطلاق المران الختامي، استعدادا لمواجهة أورلاندو المرتقبة غدا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت، واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق للمباراة  المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

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