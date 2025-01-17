الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: يجب تنفيذ "اتفاق غزة" قبل تنصيبي رئيسا لأمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة يجب أن يتم الانتهاء منه قبل تنصيبه يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن مشاركته كانت حاسمة في المفاوضات.

وأضاف ترامب في مقابلة بودكاست مع دان بونجينو: "لقد غيرنا مسار الأمور بسرعة، وبصراحة، يجب الانتهاء منها قبل أن أتولى منصب الرئيس".

وتابع قائلًا: "لقد تصافحنا ووقعنا بعض الوثائق، لكن يجب أن يتم الأمر".

واتهم ترامب الرئيس جو بايدن بعدم القيام بأي شيء في هذا الصدد، قائلا:" أنا لا أبحث عن الفضل. أريد أن أخرج هؤلاء الناس. يجب أن نخرجهم".

ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد، ولكن صحيفة يديعوت أحرنوت رجحت نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء يوم السبت المقبل، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب ترامب.

وأعلنت مصادر فلسطينية يوم الخميس، أن حركة حماس وإسرائيل تمكنتا من حل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يمهد الطريق لتوقيع الصيغة النهائية للاتفاق خلال الساعات المقبلة.

وصرَّح مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية بأنه "تم تجاوز العقبات التي كانت تتعلق بأسماء كبار الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".

ووفقا للمصدر ذاته، جاءت الخلافات في اللحظات الأخيرة بعدما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدراج أسماء تسعة أسرى إسرائيليين جرحى ضمن القائمة المتفق عليها، إلا أن حماس وافقت على هذا الطلب بشرط إدراج أسماء قادة فلسطينيين بارزين ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.

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