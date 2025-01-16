ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة ظل أمرا غير ممكن لفترة طويلة حتى تدخلنا وغيرنا مسار المفاوضات بسرعة".

وأضاف دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: أن ”الرئيس جو بايدن لم يفعل شيئا بهذا الصدد".

بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس: إن الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا.

وأضاف بايدن: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وواصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل للاتفاق".

وفي سياق متصل، تناول مقال في صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم، نجاح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في فرض اتفاق وقف إطلاق النار غزة، معتبرة أنه انتصار سياسي له قبل تنصيبه رسميا.

غزة أول انتصار في عهد ترامب الجديد

وقال كاتب المقال، تيم ستانلي، "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أول انتصار في عهد ترامب الجديد".

واستهل مقاله في صحيفة "التليجراف" البريطانية قائلا: بالإشارة إلى أن عهد ترامب الجديد قد يبدأ بنجاح سياسي كبير، ممثلًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يدخل البيت الأبيض.

وأكد الكاتب، أن التوصل للاتفاق قبل أداء ترامب اليمين الدستورية الإثنين المقبل، "ليس مجرد حظ سعيد، بل إنه تأييد لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية"، وأن ذلك قد يكون له دور في تحريك السياسة الدولية بطريقة لم ينجح فيها سلفه جو بايدن.

دور مبعوث ترامب في اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، "فشل في توفير الضغط الكافي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة على الإسرائيليين"، وهذا ما يجعل دور ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط

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