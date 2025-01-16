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رياضة

غزل المحلة يعلن موعد مباراته الودية أمام منتخب الشباب

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة  مدربه الكابتن شوقي غريب نظيره منتخب الشباب مواليد 2005، وديا غدا الجمعة  17 يناير، في تمام الساعة الرابعة عصرا علي ستاد المحلة  . 

وتأتي مواجهة غزل المحلة أمام منتخب الشباب ضمن خطة إعداد زعيم الفلاحين الموضوعه من قبل الجهاز الفني استعدادا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز. 

غزل المحلة يخسر من بيراميدز

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي بيراميدز دون خطورة حقيقية على مرمى غزل المحلة، حتى الدقيقة 23 التي شهدت أول فرصة بتسديدة من وليد الكرتي من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد اللاعبين ومرت في اتجاه المرمى لترتطم في القائم وتخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، رد غزل المحلة بعد ركلة حرة من نصف الملعب نفذها أحمد حكم بكرة عرضية انتهت بتسديدة رأسية من حمدي زكي مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32، أحرز بيراميدز هدفه الأول عن طريق علي جبر، بعد ركلة ركنية نفذت بجملة تكتيكية انتهت بعرضية من الشيبي قابلها الكرتي برأسية نحو خط المرمى ومن ثم أكملها علي جبر في المرمى.

وفي الدقيقة 40، كاد غزل المحلة يسجل هدف التعادل بعد كرة عرضية قابلها عبده يحيى بتغيير اتجاه الكرة أمام المرمى لتمر من أمام لاعبي المحلة، وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز بيراميدز هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق إبراهيم عادل، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من رمضان صبحي حاول تشتيتها الدفاع ولكن ذهبت إلى إبراهيم عادل الذي سددها سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81، أطلق محمد حمدي لاعب بيراميدز تصويبة رأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 84، سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الثالث بعدما استغل تمريرة بينية من صديق أوجولا انفرد بها ماييلي لينفرد الحارس وسددها سكنت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. 

 

تشكيل بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي -  إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس

 

تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل غزل المحلة ضد بيراميدز في الدوري المصري كلا من عامر عامر، عمرو الجزار وأحمد حكم ومودي توريه وأحمد ياسين وحميدو عبدول ومحمد أشرف بن شرقي وأحمد مجدي وعبده يحيى ومحمد بن حموده ومحمد حمدي زكي.

 

ترتيب بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا، بانتظار مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم الأربعاء، فيما يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

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غزل المحلة شوقى غريب الشباب الدوري الممتاز حرس الحدود

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