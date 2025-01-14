بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لغزل المحلة في الدوري الممتاز

دخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ويلتقي فريق بيراميدز وغزل المحلة في الرابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

و أعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر لها غدا الأربعاء، بستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان هناك ترقب من بيراميدز وغزل المحلة حول مصير المباراة، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

وعلمت فيتو أن رابطة الأندية اتخذت هذا القرار لعدم تقدم نادي بيراميدز بطلب تأجيل اللقاء، لاسيما أن له كل الحق في ذلك بسبب تأخر وصول طائرة بعثة الفريق إلى مصر 24 ساعة بعدما كان مقررا وصولها أمس الأحد، وذلك بسبب ما تعرضت له من ظروف جوية كادت تودي بحياة الفريق لولا العناية الإلهية.

ولم يتقدم بيراميدز بطلب تأجيل المباراة لأن ذلك سيتسبب في ضغط مبارياته القادمة ببطولة الدوري الممتاز، وقبل مواجهته الأخيرة بدوري الأبطال لاسيما بعد تأجيل مباراة المنصورة بكأس مصر.

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