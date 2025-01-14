الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لغزل المحلة في الدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ويلتقي فريق بيراميدز وغزل المحلة في الرابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

و أعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر لها غدا الأربعاء، بستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان هناك ترقب من بيراميدز وغزل المحلة حول مصير المباراة، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

وعلمت فيتو أن رابطة الأندية اتخذت هذا القرار لعدم تقدم نادي بيراميدز بطلب تأجيل اللقاء، لاسيما أن له كل الحق في ذلك بسبب تأخر وصول طائرة بعثة الفريق إلى مصر  24 ساعة بعدما كان مقررا وصولها أمس الأحد، وذلك بسبب ما تعرضت له من ظروف جوية كادت تودي بحياة الفريق لولا العناية الإلهية.

ولم يتقدم بيراميدز بطلب تأجيل المباراة لأن ذلك سيتسبب في ضغط مبارياته القادمة ببطولة الدوري الممتاز، وقبل مواجهته الأخيرة بدوري الأبطال لاسيما بعد تأجيل مباراة المنصورة بكأس مصر. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز بيراميدز نادي بيراميدز غزل المحلة قائمة بيراميدز موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة مباراة بيراميدز وغزل المحلة بيراميدز وغزل المحلة رمضان صبحي

مواد متعلقة

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

بعثة المصري تصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من نيجيريا

سر عدم طلب بيراميدز تأجيل مباراة غزل المحلة رغم واقعة الطائرة

موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري

تعرف على موعد وصول بعثة المصري من نيجيريا بالكونفدرالية

صافرة سودانية تدير مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحلة الرعب من أنجولا إلى القاهرة.. طائرة بعثة بيراميذ تعود إلى لواندا بعد تعرضها لمطبات هوائية عنيفة.. إغماءات بين اللاعبين.. ووزير الرياضة يشكل لجنة طوارئ
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

قد تكون رعدية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتتوقع سقوط الأمطار على هذه المدن

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية