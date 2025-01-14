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رياضة

منتخب الشباب يواجه غزل المحلة وديا الجمعة

منتخب الشباب يفوز
منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح، فيتو

منتخب الشباب، أنهى الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، إتفاقه على خوض مباراة ودية أمام فريق غزل المحلة، يوم الجمعة المقبل 17 يناير، في ختام معسكر الفراعنة المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراة منتخب الشباب أمام غزل المحلة الجمعة المقبل، هي الودية الثانية خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفريق وديته الأولى، اليوم الثلاثاء أمام الرجاء بمطروح، وأنهاها لصالحه بهدفين نظيفين

فريق غزل المحلة، فيتو
فريق غزل المحلة، فيتو

منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا

فاز منتخب الشباب مواليد 2005 على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء، باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

أحرز هدفي منتخب الشباب عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72.

منتخب الشباب يخوض المباراة بتشكيلين مختلفين

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم:  

حازم جمال حارس المرمي.. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر.. وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط.. وعمار ياسر وادهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

تشكيل الشوط الثاني

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل: احمد وهب فى حراسة المرمي  .. وعبد العزيز حازم  وزياد خالد واحكد زيزو وإبراهيم عادل  فى خط الظهر.. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا. عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة..

وجاءت المباراة فى إطار استعدادات المنتخب لارتباطاته الرسمية المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

أسامة نبيه يشيد باللاعبين 

وبعد المباراة أشاد الكابتن أسامه نبيه باللاعبين مشددا على أنهم يمتلكون الكثير من الامكانات والقدرات وأنه متفائل بجميع اللاعبين لكن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات ولن ينال شرف ارتداء فانلة المنتخب الا الأكفاء والأحق بها مطالبا الجميع ببذل قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام الفراعنة بالشكل الذى يليق باسم مصر.. وأكد نبيه أن المنتخب كان الأفضل من كل الوجوه فى الشوط الثاني ونجح فى علاج بعض السلبيات التى ظهرت فى الشوط الاول وأنه يري أن القادم أفضل.

 

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