رئيس الوزراء القطري: استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المناطق العازلة مع سوريا تصرف أرعن

قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: "إن بلاده تعتبر استيلاء الاحتلال الاسرائيلي على المناطق العازلة تصرفًا أرعن ومدان ويجب عليهم الانسحاب بشكل فوري".

قطر تؤكد على عم سوريا

وأشار محمد بن عبدالرحمن أل ثاني إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، مؤكدا أن الدوحة ستتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على دمشق داعيا إلى ضرورة النظر في رفع هذه العقوبات بأقصى سرعة ممكنة لما لها من آثار سلبية.

وأشاد "بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها لقيادة السورية الجديدة للمحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة".

وتعهد بتقديم قطر الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا وتقديم الدعم لقطاع الكهرباء وتزويد الطاقة بقوة 200 ميجاوات ورفعها تدريجيا لعشر مناطق سورية.

وفي السياق قال أحمد الشرع، اليوم الخميس، إن سوريا ملتزمة باتفاق 1974 مع إسرائيل داعيا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التقدم الإسرائيلي الأخير في المنطقة العازلة.

الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة

وأضاف الشرع خلال مؤتمر صحفي في دمشق:" إن سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وفقا لاتفاق 1974 وحمايتها".

وأوضح أحمد الشرع أن إسرائيل تقدمت للمنطقة العازلة بذريعة وجود الميلشيات الإيرانية وأفراد من حزب الله وهذه الميليشيات غير موجودة بالوقت الحالي.

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