تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عامل بالفيوم بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 2.5 مليون قطعة في الفيوم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة، وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بها بهدف الربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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