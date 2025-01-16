الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر في القاهرة

حملة تموينية، فيتو
حملة تموينية، فيتو
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 قال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال الشهر الجاري من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وهمي،  وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة.

محافظ القاهرة يتواجد بموقع حريق الزرايب بمنشأة ناصر

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

 وأضاف: تضمنت المضبوطات ١٥ طن دقيق، و٢ طن مكرونة، و٤ أطنان أرز، و٢٨٥ علبة سمن، و٢٠٠٠ زجاجة زيت، و٢ طن سكر، و١١٠ كجم حلاوة طحينية، و٦٢٢ علبة تونة، و٣٠٠ دجاجة، و١٥٠ كجم لحوم مجمدة برازيلي، و٣٠ بطارية كلوريد، وتم تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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