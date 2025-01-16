إخلاء سبيل شخص ضبط بحوزته 5 آلاف قطعة ألعاب نارية في الظاهر

أمرت نيابة الظاهر بإخلاء سبيل شخص ضبط بحوزته 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بمنطقة الظاهر.

ضبط ألعاب نارية بالظاهر

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مسكنه مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وعثر بحوزته على 5 آلاف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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