القبض على المتهمين باختطاف نجل صاحب مزارع دواجن فى البحيرة وطلب فدية مالية

نجح قطاع الأمن العام ، فى ضبط المتهمين باختطاف نجل صاحب مزارع دواجن فى البحيرة وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

اختطاف طفل بالبحيرة وطلب فدية ملايين الجنيهات

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (مالك مزارع دواجن - مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله طالب 8 سنوات، متجهًا للمدرسة وعدم عودته وأضاف بتلقيه اتصال هاتفى من مجهولين وطلب فدية مبلغ مالى مقابل إعادة نجله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، ربة منزل – مقيمين بدائرة المركز) ومكان الطفل المحتجز بمسكن أحدهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتم تحرير الطفل، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم باستدراج الطفل حال توجهه للمدرسة واصطحابه بسيارة ملاكى ملك أحدهم والاتصال بوالده وطلبوا منه مبلغ مالى نظير إعادة نجله، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمان فى الواقعة.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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