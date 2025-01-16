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حوادث

الداخلية تستجيب لالتماس مواطن من ذوي الهمم وتستخرج له بطاقة رقم قومي بمسكنه

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

استجابت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، لالتماس شخص من ذوي الهمم واستخراج بطاقة الرقم القومى بمسكنه بمحافظة الغربية.

مواطن من ذوي الهمم يطلب استخراج بطاقة له 

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التماس أحد الأشخاص (من ذوى الهمم - مُقيم بمحافظة الغربية) مساعدته فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به من مسكنه. 

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وتم إعلام المذكور بالأوراق والمستندات المطلوبة منه وتم إنهاء إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له بمقر إقامته.

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