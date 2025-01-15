بايدن في رسالة للشعب قبل إلقاء خطاب الوداع الرسمي: وهبت قلبي وروحي لأمتي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، رسالة إلى الأمريكيين على "حبهم ودعمهم" الذي ناله خلال السنوات الماضية، تم نشرها قبل خطاب الوداع الرسمي، المقرر أن يلقيه مساء الأربعاء.

جو بايدن يلقي خطاب الوداع للأمة الأمريكية

وقال جو بايدن في رسالة، نشرها البيت الأبيض: "لقد وهبت قلبي وروحي لأمتنا، وحظيت في المقابل بمحبة ودعم الشعب الأمريكي مليون مرة".

ومن المقرر أن يسلم جو بايدن، البيت الأبيض لخليفته دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يناير، بعد أن حقق الجمهوري فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

بايدن وكامالا هاريس، فيتو

ولم يغادر بايدن، البيت الأبيض، بعد أربع سنوات، على رأس أقوى ديمقراطية في العالم فحسب، بل سيغلق الستار أيضا على مسيرة طويلة في العمل السياسي.

رسالة بايدن إلى الأمريكيين قبل خطاب الوداع

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته: "لقد كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة لأكثر من 50 عاما".

كما أرسل البيت الأبيض قائمة طويلة من المعالم البارزة، التي حققها جو بايدن، كرئيس بما في ذلك "التعافي التاريخي" من جائحة فيروس كورونا و"تنمية الاقتصاد وخفض التكاليف" خلال فترة وجوده في منصبه بحسب البيت الأبيض.

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