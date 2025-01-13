الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن يتحدث عن مصير بشار الأسد وإيران فى خطاب الوداع

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، خلال خطاب الوداع، إن الولايات المتحدة عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وأضاف بايدن: هجمات طهران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها، كذلك إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة"، مشددا علي أن الجمهورية الإيرانية باتت أضعف خلال يومنا هذا.

 

فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب الوداع، إن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما.

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف.. بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى.. شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية.. حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى".

 

خطاب الوداع لبايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

ويلقي بايدن خطاب ختامي في وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث فيه عن نتائج استراتيجيته في السياسة الخارجية.

وذكرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن بايدن يعتزم تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية لسياساته الخارجية. وتشمل هذه القضايا توسيع حلف "الناتو"، وتعزيز التحالف لمساعدة أوكرانيا، والاتفاقية التاريخية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي.

ولم يكن اختيار السياسي لوزارة الخارجية كمكان لإلقاء خطابه محض صدفة، حيث إنه هناك ومنذ حوالي 4 سنوات، ألقى بايدن أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، معلنا عودة الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية في معارضة لسياسات "أمريكا أولا" التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

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