بايدن في خطاب الوداع: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا

قال الرئيسي الأمريكي جو بايدن في خطاب الوداع مساء اليوم الإثنين، إن سكان قطاع غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون إلى السلام، لافتا إلي أن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد بايدن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة".

حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب الوداع، ايضا إن الولايات المتحدة عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وأضاف بايدن: هجمات طهران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها.. كذلك فأن إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة"، مشددا علي أن الجمهورية الإيرانية باتت أضعف خلال يومنا هذا.

فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما.

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف.. بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى.. شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية.. حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى".

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة حشدت 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، لافتا إلي أن بوتين ظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام لكن هذا لم يحدث.

وتابع بايدن: "روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين".

خطاب الوداع لبايدن قبل مغادرة البيت الابيض

ويلقي بايدن خطاب ختامي في وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث فيه عن نتائج استراتيجيته في السياسة الخارجية.

وذكرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن بايدن يعتزم تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية لسياساته الخارجية. وتشمل هذه القضايا توسيع حلف "الناتو"، وتعزيز التحالف لمساعدة أوكرانيا، والاتفاقية التاريخية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي.

ولم يكن اختيار السياسي لوزارة الخارجية كمكان لإلقاء خطابه محض صدفة، حيث إنه هناك ومنذ حوالي 4 سنوات، ألقى بايدن أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، معلنا عودة الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية في معارضة لسياسات "أمريكا أولا" التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

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