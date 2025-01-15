الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في أجواء بيروت

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن مسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حلقت في أجواء بيروت وضواحيها على ارتفاع منخفض. 

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في أجواء بيروت 

وذكرت تقارير أخرى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيتا الشعب وحانين ومارون الراس جنوبي لبنان. 

جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان 

ويوم الاثنين الماضي شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام، بأن هناك تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان

 

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ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

خروقات وقف إطلاق النار في لبنان 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يوما.

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جيش الاحتلال لبنان مسيرات بيروت

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