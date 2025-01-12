الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية اللبناني: بيروت وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة مثل "خطة مارشال"

بوحبيب، فيتو
بوحبيب، فيتو

قال وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، مساء اليوم الأحد، إن بلاده وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كـ "خطة مارشال"، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

 

ضبط الوضع على الحدود بين سوريا ولبنان

في سياق متصل، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس السبت، بضرورة ضبط الوضع على الحدود مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب.

بدوره، قال أحمد الشرع  قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن “أولويتنا ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف الشرع الملقب بالجولاني: "نبحث مع ‎لبنان قضايا كثيرة أبرزها ضبط الحدود.. ستكون علاقاتنا مع ‎بيروت استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".

 

 

أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ 15 عاما

وكانت مصادر لبنانية أكدت أمس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في دمشق، السبت، ليصبح أول رئيس حكومة يزور العاصمة السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد.

وهذه الزيارة أيضا هي الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما.

وذلك بعد أن تلقى ميقاتي الأسبوع الماضي دعوة هاتفية من الشرع لزيارة سوريا. 

 

الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية

والخميس، أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد في الدورة الثانية للتصويت، بعد إخفاقه في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى.

وفي خطاب القسم، تعهد الرئيس اللبناني الجديد المنتخب بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية".

ودعا عون إلى "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين"، مشددا على صيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

من جهته يسعى الشرع، بعد قيادته للإدارة الجديدة، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، يوم 8 ديسمبر، على أيدي فصائل مسلحة، إلى تعزيز علاقات الجوار.

وأعلن الشرع أنه يسعى إلى علاقات طيبة مع كل الجيران في محيط سوريا الجغرافي.

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سوريا لبنان وزير خارجية لبنان ميقاتي سوريا ولبنان أحمد الشرع جوزيف عون الرئيس اللبناني

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