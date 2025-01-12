الجيش اللبناني يستعد للانتشار في بلدة ميس الجبل بعد انسحاب قوات الاحتلال

أعلنت بلدية ميس الجبل جنوب لبنان، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن بدء انتشار الجيش اللبناني في وقت قريب مع بدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدة.

انتشار الجيش اللبناني في ميس الجبل



وقالت البلدية في بيانها: "بالأيام والساعات المقبلة، سيبدأ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار في بلدة ميس الجبل والقرى المجاورة بناء على قرار وقف إطلاق النار وبنود تنفيذه".

وأوضحت أنه "سيتخذ عناصر الجيش اللبناني تدابير استثنائية وخاصة تمنع بموجبها الدخول الى البلدة، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات الكشف والانتشار حسب المدة الزمنية التي تحددها لجنة مراقبة تنفيذ القرار".

الجيش اللبناني يطهر البلدات من الألغام والذخائر غير المتفجرة

وذكرت أن "الطرقات مغلقة والأحياء مفخخة ويوجد الكثير من الذخائر غير المنفجرة وهي بحاجة للتعامل معها من قبل فرق الهندسة في الجيش اللبناني، كذلك ستتولى فرق الجيش اللبناني والفرق الصحية مهمة انتشال جثامين شهدائنا، نشهد في هذه الأيام اقتراب العودة الآمنة والكريمة والعزيزة إلى ديارنا وبلدتنا".

ومن جهتها، أشارت بلدية عيترون جنوب لبنان، في بيان، أنه "في إطار عودة الأهالي إلى بلداتنا تدريجيًّا، ستكون هناك جولة استطلاع ميدانية غدًا الاثنين عند الساعة 10:00 صباحا (التوقيت المحلي)، بالتنسيق ومؤازرة من الجيش اللبناني، الذي سيعاود التمركز في موقعين له في البلدة في منطقتي البطن الشرقي والباط".

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