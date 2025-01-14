الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار الرياضة اليوم: كولر يهدد بالرحيل عن الأهلي بعد أزمته مع الإدارة لهذا السبب.. قلق في الزمالك من رحيل عبدالله السعيد.. تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

أرسل نادي مانشستر سيتي عرضا رسميا للتوقيع مع المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "أرسل مانشستر سيتي بالفعل عرضه الرسمي للتعاقد مع عمر مرموش".

عودة كهربا.. قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني  بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

استجابة لـ فيتو، وزير الرياضة يتواصل مع نجم المحلة ومنتخب مصر السابق

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

قلق في الزمالك من رحيل عبد الله السعيد مع نهاية الموسم

تسيطر حالة من القلق على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي،  إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة، وأكدت سلامته تمامًا.‏

لجنة التخطيط بالأهلي تقترح عودة عبد القادر، وهذا موقف كولر واللاعب

اقترحت لجنة التخطيط  بالنادي الأهلي، عودة أحمد عبدالقادر المعار إلى صفوف قطر القطري، إلى القلعة الحمراء في يناير الجاري.

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

الاهلي، أصبحت العلاقة بين النادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، على صفيح ساخن خاصة بعد أنباء انتشرت مؤخرًا عن تهديد المدرب السويسري بالرحيل عن القلعة الحمراء.

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، عن انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

ناد في الدوري السعودي يريد ضم محمد صلاح وأحمد زيزو

 كشفت تقارير صحفية إنجليزية الدكتور عن مفاجأة كبرى بقولها إن أحد أندية الدوري السعودي يسعى للاعتماد على ثنائية مستقبلية، تجمع بين المصريين محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، عبر التعاقد معهما بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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