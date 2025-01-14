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رياضة

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين

الكاف يعلن تأجيل
الكاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

 

الكاف يعلن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين 

وقال الكاف في بيانه الرسمي أن هذا القرار يأتي رغم التقدم الجيد المحرز في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي أنا واثق من أن الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 الناجحة للغاية في أغسطس 2025".

 

وسيتم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 في نيروبي، غدا الأربعاء 15 يناير.

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