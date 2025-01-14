قلق في الزمالك من رحيل عبد الله السعيد مع نهاية الموسم

تسيطر حالة من القلق على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد منذ انطلاق شهر يناير.

ورغم أن عبد الله السعيد أبدى موافقته على تجديد عقده مع الزمالك إلا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض عربي خلال الفترة الماضية خاصة بعد تألقه مع القلعة البيضاء.

قلق في الزمالك من رحيل عبد الله السعيد

وسيطرت حالة من القلق على مسئولي الزمالك بسبب التأخر في تجديد عقد عبدالله السعيد ،بالإضافة أن اللاعب له مستحقات متأخرة ولم يتقاضى مقدم الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك قبل الحديث في تجديد عقد اللاعب يجب أن يدفع مستحقاته المتأخرة وهو ما يقلقه في ظل رغبة العديد من الأندية العربية ضم اللاعب.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري.

وكان نادي الزمالك في مباراته الماضية، فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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