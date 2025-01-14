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رياضة

استجابة لـ فيتو، وزير الرياضة يتواصل مع نجم المحلة ومنتخب مصر السابق

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

جاء ذلك بعد ما نشرته "فيتو" تحت عنوان “زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!”.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي مع شوقي غريب المدير الفني لنادي غزل المحلة، وآخر مع صابر عيد، أن الوزارة لا تتأخر في دعم نجوم الكرة المصرية ولا تنسى ما قدموه على مدار سنوات مع الأندية والمنتخبات المصرية.

وأضاف وزير الرياضة، أن صابر عيد لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق أحد النجوم البارزين في تاريخ الكرة المصرية، وكان نجم المنتخب الوطني في مونديال 90 بإيطاليا، كما أنه لم يعرف عنه إلا الذوق والاحترام لاعبًا ومدربًا ومديرًا للكرة.

صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق 
صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق 

وشدد الوزير على دعم النجم السابق بكل ما بحتاجه، كما وجه اللجنة الطبية العليا في الوزارة للتواصل معه وتقديم كل التسهيلات في رحلة علاجه وتلبية كافة مطالبه.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

فيما شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، في اجتماعات لجنة التطوير للاتحاد الدولي، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والتي تقام علي هامش إقامة دورة الألعاب العالمية الجامعية في مدينة تورينو بإيطاليا، خلال الفترة من 10 وحتى 25 يناير الحالي.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية
أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وخلال مشاركته باجتماع لجنة التطوير، ألقى الدكتور أشرف صبحي الضوء على استراتيجية تطوير الرياضة الجامعية الأفريقية من حيث عدد الأنشطة المستحدثة المقرر إدراجها في خطة مسابقات الاتحاد، وتطوير الجانب الفني والإداري، وافتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي في مصر، وتطوير وسائل التواصل مع مفردات الرياضة الجامعية الأفريقية، وتطوير الهياكل التنظيمية المساعدة، وإضافة عدد جديد من العضوية للدول التي لازالت لم تشترك بالاتحاد، كما ألقي الضوء علي تطوير مشاركة الفتاة الأفريقية في النشاط الجامعي الذي يعتبر بوابة تطوير الرياضة المسائية الأفريقية.
 

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