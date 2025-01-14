ناد في الدوري السعودي يريد ضم محمد صلاح وأحمد زيزو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية الدكتور عن مفاجأة كبرى بقولها إن أحد أندية الدوري السعودي يسعى للاعتماد على ثنائية مستقبلية، تجمع بين المصريين محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، عبر التعاقد معهما بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتفاق السعودي يرغب في ضم محمد صلاح وزيزو

وفقًا لما ورد في موقع "teamtalk"، فإن الاتفاق السعودي الذي يدربه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، يخطط للتعاقد مع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، تحضيرًا للمنافسة بقوة على مسابقات الموسم المقبل.

وبدأ الاتفاق السعودي مفاوضاته المكثفة مع أحمد سيد زيزو، من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده الحالي مع الزمالك ينتهي بصورة رسمية في صيف العام الجاري 2025.

ولا يبدو العملاق الأبيض قادرًا حتى الآن على تلبية شروط زيزو المالية من أجل تجديد العقد، مما قد يدفعه للرحيل والبحث عن تجربة جديدة، خاصة أن شائعات عدة ربطته بالانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.

كما أبلغ مسؤولو الاتفاق في مفاوضاتهم مع وكلاء أعمال زيزو، أن الفريق السعودي يخطط لإبرام صفقة عملاقة عبر التعاقد مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر، حينما ينتهي عقده بصورة رسمية مع ليفربول الإنجليزي.

غموض موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول

ويسيطر الغموض على مستقبل محمد صلاح في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب عقده الحالي من الانتهاء دون توصله إلى اتفاق من أجل تجديد هذا العقد، رغم المستويات المذهلة التي يؤديها مع ليفربول في الموسم الحالي.

ولا تبدو أندية الدوري السعودي وحيدة في سباق التعاقد مع صلاح، خاصة أن شائعات أخرى ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني، أو إنتر ميلان الإيطالي.

وفي حال نجح الاتفاق في التعاقد مع ثنائية صلاح وزيزو، فإن قوة كبيرة سيتمتع بها الفريق على صعيد المناطق الهجومية، لما يتمتع به النجمان المصريان من مميزات كبيرة.

جدير بالذكر أن صلاح يعد من أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن، ويتصدر سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة، بعد خوضه (28) مباراة مع ليفربول عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها (21) هدفًا وسط تقديم (17) تمريرة حاسمةـ بإجمالي (2330) دقيقة لعب.

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