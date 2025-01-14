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رياضة

عودة كهربا.. قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

أعلن مارسيل كولر المدير الفني  بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.

و‏قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق حقق الفوزعلى استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وأوصى أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإراحة وسام أبوعلي لاعب الفريق، بعد الفحوصات الطبية والتحاليل التي أجراها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وبناء على توصيات طبيب الاهلي فقرر الجهاز الفني اراحة  وسام أبوعلي من مباراة الجونة والمحدد له غدًا الأربعاء ليواجه الجهاز الفني أزمة جديدة خاصة مع تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة أيضًا.

كان وسام قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية،وتعرضه لحالة أغماء  عقب الوصول صباح أول امس  إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويلتقي  النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان. 

 

 

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