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رياضة

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

مرموش
مرموش

أرسل نادي مانشستر سيتي عرضا رسميا للتوقيع مع المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

تفاصيل العرض الرسمي لضم مرموش

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "أرسل مانشستر سيتي بالفعل عرضه الرسمي للتعاقد مع عمر مرموش".

وأضاف رومانو: "العرض المقدم لا يزال أقل من توقعات آينتراخت فرانكفورت، لكن المصادر تشير إلى أن الناديين يتفاوضان بتفاؤل".

وتابع: "يتم مناقشة قيمة الصفقة مع وجود أمل في إتمامها هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشارك مرموش في مباراة الليلة ضد فرايبورج بالدوري الألماني".

وسبق أن ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن فرانكفورت يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت من فولفسبورج في عام 2023، ويرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2027.

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