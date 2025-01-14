الثلاثاء 14 يناير 2025
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رياضة

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، عن انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول، إنه أعظم مهاجم لنادي ليفربول في العصر الحديث.

وأضاف: محمد صلاح شخص وإنسان ورائع جدًا، فهو أفضل سفير ممكن لـ مصر، ورياضي مذهل.

الاتفاق السعودي يرغب في ضم محمد صلاح وزيزو 

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة كبرى بقولها إن أحد أندية الدوري السعودي يسعى للاعتماد على ثنائية مستقبلية، تجمع بين المصريين محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، عبر التعاقد معهما بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وفقًا لما ورد في موقع "teamtalk"، فإن الاتفاق السعودي الذي يدربه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، يخطط للتعاقد مع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، تحضيرًا للمنافسة بقوة على مسابقات الموسم المقبل.

وبدأ الاتفاق السعودي مفاوضاته المكثفة مع أحمد سيد زيزو، من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده الحالي مع الزمالك ينتهي بصورة رسمية في صيف العام الجاري 2025.

ولا يبدو العملاق الأبيض قادرًا حتى الآن على تلبية شروط زيزو المالية من أجل تجديد العقد، مما قد يدفعه للرحيل والبحث عن تجربة جديدة، خاصة أن شائعات عدة ربطته بالانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.

كما أبلغ مسؤولو الاتفاق في مفاوضاتهم مع وكلاء أعمال زيزو، أن الفريق السعودي يخطط لإبرام صفقة عملاقة عبر التعاقد مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر، حينما ينتهي عقده بصورة رسمية مع ليفربول الإنجليزي.

غموض موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول 

ويسيطر الغموض على مستقبل محمد صلاح في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب عقده الحالي من الانتهاء دون توصله إلى اتفاق من أجل تجديد هذا العقد، رغم المستويات المذهلة التي يؤديها مع ليفربول في الموسم الحالي.

ولا تبدو أندية الدوري السعودي وحيدة في سباق التعاقد مع صلاح، خاصة أن شائعات أخرى ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني، أو إنتر ميلان الإيطالي.

وفي حال نجح الاتفاق في التعاقد مع ثنائية صلاح وزيزو، فإن قوة كبيرة سيتمتع بها الفريق على صعيد المناطق الهجومية، لما يتمتع به النجمان المصريان من مميزات كبيرة.

جدير بالذكر أن صلاح يعد من أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن، ويتصدر سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة، بعد خوضه (28) مباراة مع ليفربول عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها (21) هدفًا وسط تقديم (17) تمريرة حاسمةـ بإجمالي (2330) دقيقة لعب.

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