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رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تقترح عودة عبد القادر، وهذا موقف كولر واللاعب

احمد عبد القادر،فيتو
احمد عبد القادر،فيتو

اقترحت لجنة التخطيط  بالنادي الأهلي، عودة أحمد عبدالقادر المعار إلى صفوف قطر القطري، إلى القلعة الحمراء في يناير الجاري.

وانضم أحمد عبدالقادر الى قطر القطري في الانتقالات الصيفية الماضية ولمدة موسم بدون أحقية شراء في عقد اللاعب.

وعلمت “ فيتو ” أن أحمد عبد القادر يرفض عودته للأهلي وقطع إعارته لقطر القطري في رغبته منه لإستكمال فترة إعارته.

الغريب أن أحمد عبدالقادر يرغب في البقاء في قطر القطري خاصة مع رغبة النادي في شراء اللاعب والحصول على خدماته أكبر فترة، وهو ما سيوافق عليه اللاعب خاصة وأن رغبته تتفق مع المدير الفني لفريق قطر القطري.

في الوقت الذي كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لا يرجح عودة أحمد عبدالقادر للمارد الاحمر مرة اخرى ويفكر فقط في ابرام مسؤولي الاحمر صفقات أجنبية رافضًا الحديث عن عودة عبدالقادر في الوقت الحالي.

 ويلتقي  النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة كما يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة. 

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احمد عبدالقادر قطر القطرى النادي الأهلي لجنه التخطيط بالنادي الاهلي

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