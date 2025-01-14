نائب محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع النمو الأخضر الشامل

التقى الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بمكتبه، الدكتور عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"؛ لمناقشة مستجدات تنفيذ المشروع.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص العمل مع الحفاظ على الموارد البيئية، في حضور كل من نهى محمد علي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي وهند أحمد منسق الملف بديوان عام المحافظة.

بلال حبش نائب محافظ بني سويف

وناقش نائب محافظ بني سويف، مستجدات المشروع الذي يرتكز على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية،

ويشمل تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.

محطة لتصنيع أسمدة عضوية

ومن جانبه، أضاف صبري، أن المشروع قام مؤخرًا بتوسيع نطاقه ليشمل تقنيات ومنتجات مبتكرة صديقة للبيئة، بجانب تعزيز التغطية الجغرافية بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث يركز المشروع على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تعزيز الابتكار، ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.

نموذج مشروعات النمو الأخضر

وفي المقابل، كشف نائب محافظ بني سويف، عن توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية توفير أوجه الدعم اللازم للدفع بجهود التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن محافظة بني سويف تعد نموذجا جيدا في تنفيذ مشروعات النمو الأخضر الشامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

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