سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مركز الإغاثة بشرق النيل استعدادًا للشتاء

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد، مركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشرق النيل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء، والتي تشمل المتابعة الميدانية لأعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، وتفقد جاهزية مواقع الإيواء والإغاثة لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.

سكرتير بني سويف يتفقد مركز الإغاثة

وشملت الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، الاطمئنان على توافر مهام الإغاثة والإنقاذ بالمركز، والتي تشمل الخيام، البطاطين، الأسرة، والمطبخ، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المكونات الأخرى الضرورية، كما تم التأكد من توافر النسبة المقررة من مستلزمات الإغاثة بالمركز، والتي تُخصص 25% منها لدعم محافظات الجوار حال الاحتياج.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي طوارئ خلال موسم الشتاء، خاصة فيما يتعلق بمخاطر السيول والأمطار، حيث تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية المحافظة لتعزيز آليات التعامل مع الأزمات الطارئة وضمان تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب.

ورافق السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، خلال الجولة الدكتور رأفت عبد الرحمن السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وريهام سيد محمود، مسؤولة الأزمات والمكتب الفني بالمديرية، إلى جانب مسؤولي مركز الإغاثة.

توفير بنية تحتية للتعامل مع الطوارئ

وتسعى محافظة بني سويف من خلال هذه الاستعدادات إلى توفير بنية تحتية مؤهلة للتعامل مع الطوارئ، بما يعكس التزام المحافظة بتوفير الحماية والرعاية لمواطنيها في جميع الظروف.

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